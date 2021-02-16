Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
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Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli

16.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:04
Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisi devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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