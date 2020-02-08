Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis ve kar yağışı, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılması planlanan uçuşların, hava muhalefeti yüzünden karşılıklı iptal edildiği öğrenildi.
Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayabileceğini belirtti.