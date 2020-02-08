Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
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Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

08.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:20
Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli

'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte saatlerinde başlayan sis ve kar yağışı, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılması planlanan uçuşların, hava muhalefeti yüzünden karşılıklı iptal edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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