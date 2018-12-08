Trabzon'da Hastanenin Acil Servisinde Yangın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisindeki elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'ndeki hastanenin acil servisinin bulunduğu zemin katındaki elektrik panosunda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle duman altında kalan acil servisteki hastalardan bazıları, farklı hastanelere yönlendirildi.

Yetkililer, havalandırma çalışmalarının ardından acil servisin tekrar hizmete açılacağını kaydetti.