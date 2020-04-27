Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi gözaltına alındı Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi gözaltına alındı Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıda bulunan hasta yakını 2 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz...

Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi gözaltına alındı

TRABZON - Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıda bulunan hasta yakını 2 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi'nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.'nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç'i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.

Doktor Genç'in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.'yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren doktor Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan A. olduğunu tespit etti. Olaya karışan İhsan A. ve beraberindeki kişi kısa sürede gözaltına alındı. Şahısların sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA