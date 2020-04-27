Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi
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Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'ün (35), hasta yakınlarının saldırısına uğramasının ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Trabzon'da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi
27.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:44

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'ün (35), hasta yakınlarının saldırısına uğramasının ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi'nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.'nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç'i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.

Doktor Genç'in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.'yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren doktor Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan A. olduğunu tespit etti. Olaya karışan diğer kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürerken, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, iki saldırgan hakkında gözaltı kararı verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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