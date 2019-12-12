Trabzon'da hastane dönüşünde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

12.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:25

Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden ve aynı aileden 3 kişinin bulunduğu otomobil Maçka ilçesine bağlı Çatak mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinden sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte 61 LG 381 plakalı otomobille çocuğunu Trabzon'daki hastanede muayeneye götüren Emrah Vamin (30) dönüş yolunda saat 13.00 sıralarında Maçka ilçesi Tarih Çatak Camii mevkii Çatak 2 Köprüsü girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Emrah Vamin ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, eşi Yeliz Vamin (29) ise kaldırıldığı Maçka Devlet Hastanesinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza yapan Vamin ailesinin Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Aksüt köyünden olduğu ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA