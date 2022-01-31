Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı - Haberler
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Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, AKUT ekiplerince evinden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, AKUT ekiplerince evinden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Başdurak Mahallesi'nde ikamet eden, kimliği açıklanmayan yaşlı adamın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hastaya ulaşmak üzere ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, mahalle yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle AKUT'tan yardım istedi.

Mahalleye giden 4 kişilik AKUT ekibi, sedyeye aldıkları hastayı 1 kilometrelik uzaklıktaki ambulansa yürüyerek taşıdı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, 112, kar, Güncel, Haber

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