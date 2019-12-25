Trabzon'da "hasır mobilya işçisi" kursu açılacak

25.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:04

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Üçyıldız Mobilya ile 24 kişilik "hasır mobilya işçisi kursu" için protokol imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ve Üçyıldız Mobilya yetkilisi Alper Bektaş arasında imzalanan protokole göre, 24 kursiyer, 82 gün ve 653 saat sürecek olan teorik ve pratik mesleki eğitim kursuna katılarak hasır mobilya işçisi olacak.

Avcı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, MEGİP'in firmalara büyük olanak sağladığını söyledi.

MEGİP'in nitelikli eleman yetiştirmek için fırsatlar sunduğunu vurgulayan Avcı, "Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor." dedi.

Avcı, işverenlerin çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabileceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

Teorik eğitimler oda-borsa tarafından belirlenen eğitim mekanlarında veya iş yerlerinde gerçekleştirilecek olup, bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25'i geçemeyecektir.

Toplam mesleki eğitimi dörtte birlik süresinin bitiminde, eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50'si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait iş yerlerinde veya başka iş yerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.

Eğitim programlarına katılan kursiyerler bu dönem için günlük 77,70 lira cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. "

Kaynak: AA