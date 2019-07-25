Trabzon'da "Hasat Şenliği" düzenlenecek

Trabzon'da, 2 Ağustos'ta "Hasat Şenliği" organize edilecek.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olan fındığın turizm kapsamında da değerlendirilmesi için gösterilen çabalara TTB olarak destek verdiklerini belirtti.

İşlem hacminin büyük kısmını fındığın teşkil ettiği TTB'nin 2003 yılında başlattığı verim ve kaliteyi arttırma çalışmalarına son yıllarda bu ürünün turizmde de değerlendirilmesi başlığının ilave edildiğini vurgulayan Ergan, bu kapsamda Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteği ve Fındık Ocağı adlı firma işbirliğinde "Hasat Şenliği" düzenleneceğini aktardı.

Ergan, 2 Ağustos'ta "Dünyanın Fındığı Burada" sloganı ile gerçekleştirilecek şenliğin hem yöre turizmine hem de fındığın tanıtımına katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Borsa olarak bizde 8 Ağustos'ta TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile 'Ekonomik Hasat' etkinliği yapacağız. Birçok resmi ve özel kuruluş da aynı şekilde etkinlik düzenliyor. Bunlar her bakımdan olumlu gelişmeler. En önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan fındıkta hem verim ve kaliteyi arttırarak hem de bunu turizmde de kullanarak kazanç sağlamak için çalışmalıyız."

Öte yandan, Hasat Şenliğinde keşan ve peştamal kuşanıp kara lastik giyecek katılımcıların toplayacakları fındıkları koymak için sepet örecekleri ardından da bahçeye girip fındık toplayacakları belirtildi.

Maniler eşliğinde gerçekleştirilecek hasadın ardından horon oynayacak katılımcılara fındıklı çikolata yapımının da uygulamalı olarak gösterileceği kaydedildi.

Kaynak: AA