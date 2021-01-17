Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor
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Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor

17.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:07

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına yönelik kısıtlamanın 10 gün daha uzatılmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına yönelik kısıtlamanın 10 gün daha uzatılmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında market ve fırınlar gibi satışlarını sürdürebiliyor.

Sadece iki balıkçının tezgah açtığı bölgede, başta hamsi olmak üzere mezgit, istavrit, sargan ve tirsi gibi balık türleri satışa sunuldu.

Hafta başında kilogramı 10-15 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20-25 liraya yükseldi.

Balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracıyla ticari hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin süreyi 28 Ocak'a kadar uzatmasını olumlu karşıladı.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, balık yemek isteyen vatandaşlar için tezgahını açtığı ancak satışlarda normal günlerdeki yoğunluğun yaşanmadığını söyledi.

Karadeniz'deki hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulmasının fiyatları artırdığını belirten Yazıcı, "Hamsinin fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Şu an tezgahlarda yer alan tirsinin fiyatı 25, istavrit ve mezgitin 30, sarganın da 35 lira." dedi.

Yazıcı, Tarım ve Orman Bakanlığının kararının yerinde bir karar olduğunu kaydederek, "Hamsiden dolayı bir av yasağı başladı. Biz bunu gayet iyi karşılıyoruz. Hatta bu yasağın biraz daha uzamasını istiyoruz. Hamsi tezgahlarda yok denecek kadar az. Bu yasağı hamsinin irileşmesi için yaptılar. Bu sayede irileşeceğini de tahmin ediyorum. Hatta nisanda başlayacak av yasağını biraz daha öne çekerlerse daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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