Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
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Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu

18.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:34
Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran balıklar, vatandaşlardan rağbet gördü.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, balık satışlarından oldukça memnun olduklarını belirterek vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini söyledi.

Bektaşoğlu, başta hamsi olmak üzere mezgit, levrek, tirsi, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıkların tezgahları süslediğini dile getirdi.

Son günlerde hamsinin fiyatının arttığını ifade eden Bektaşoğlu, "Hamsinin fiyatı 25 liraya kadar yükseldi ancak bugün 15 liradan satışa sunduk. Vatandaşlar gelsin bol bol hamsi yesin." dedi.

Bektaşoğlu, hamsi almak ve tuzlamasını yapmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Hamsi, Gürcistan'a kaçmadan önce vatandaşlar gelsinler alsınlar. Kovid-19'un tek ilacı hamsidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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