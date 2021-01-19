Trabzon'da halk otobüsünde yolcunun unuttuğu içerisinde altın bulunan çanta polise teslim edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde halk otobüsü şoförü olarak çalışan Miraç Genç, otobüste unutulan altınları polise teslim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde halk otobüsü şoförü olarak çalışan Miraç Genç, otobüste unutulan altınları polise teslim etti.

Ortahisar ilçesinden kuyumcudan yatırım amaçlı aldığı bir miktar altınla birlikte Kaşüstü Mahallesi'ne gitmek isteyen kadın yolcu, Sürmene ilçesine sefer yapan Genç'in kullandığı 61 ACT 003 plakalı otobüse bindi.

Kadın yolcu, bir süre sonra altınların içinde bulunduğu bez çantayı, otobüste unutarak indi.

Otobüs içerisinde yolculuk yapan bir başka kadın yolcu ise çantayı fark ederek, Yomra ilçesinde otobüs şoförü Genç'e teslim etti.

Sürmene ilçesine gelmeden polis ekiplerini arayan Genç, seferini tamamlayarak, içerisinde altın bulunan çantayı Sürmene Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Çantanın içerisinden çıkan kesede 9 cumhuriyet altını, farklı modellerde 12 adet bilezik ile 5 adet gram altını ekipler teslim aldı.

Otobüs şoförü Genç, AA muhabirine, zaman zaman yolcuların otobüste çeşitli eşyalarını unuttuklarını söyledi.

Çantanın kapalı olması nedeniyle içini açıp bakmadıklarını anlatan Genç, "Çantanın sahibi bulundu. Kendisiyle görüştük. Teşekkür etti, sevindi. Hediye vermek istediler ancak kabul etmedim." diye konuştu.

İsminin açıklanmasını istemeyen çanta sahibinin ağabeyi de kardeşinin yatırım için yaptırdığı altınları kuyumcudan çıktıktan sonra otobüste unuttuğunu ifade etti.

Çantanın bulunduğuna sevindiklerini belirten ağabey, "Otobüs şoförüne ve çantayı bulan kadın yolcuya teşekkür ederiz. Yolcuyu bulamadık ama hepsinden Allah razı olsun. Şoföre hediye teklif ettik ama kabul etmedi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk