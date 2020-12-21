Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
Trabzon'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Trabzon'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan F.C.B ve 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk