Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Trabzon'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan F.C.B ve 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk