Trabzon'da Haklarında Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı

Trabzon'da, haklarında 10 ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, zimmet suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası dolayısıyla hakkında arama kararı bulunan Y.E. yakalandı.

Ekipler ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla hakkında arama kararı bulunan O.M'yi de yakaladı.

Bu kişiler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.