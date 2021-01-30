Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı
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Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı

30.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:55
Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı

Trabzon'da haklarında çeşitli suçlar nedeniyle arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Trabzon'da haklarında çeşitli suçlar nedeniyle arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 ekip ve 61 personelle sabah saatlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleşti.

Uygulamalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olduğu belirlenen 15 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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