Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

28.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:00
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'da hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama emri ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.V'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat ilçesinde yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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