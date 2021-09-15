Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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