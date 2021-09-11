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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Trabzon'da 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T'nin trafik ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Z.T'nin Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği bildirildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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