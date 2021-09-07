Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında "Gece vakti hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F isimli şahsın yakalanarak Beşikdüzü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hayrat ilçesinde ekiplerce yapılan kontrol ve denetimlerde de yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.B isimli kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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