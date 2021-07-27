Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı.

Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bölge Lise Mesulü ve Bölge Üniversite Mesulü olduğundan bahisle, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs, saklandığı adres tespit edilerek, yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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