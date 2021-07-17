Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

Trabzon'da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu doğrultuda, Giresun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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