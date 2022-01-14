Trabzon'da hakkında 35 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "yağma" suçlarından hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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