Trabzon'da hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "uyuşturucu madde imal etmek", "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.