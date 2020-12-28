Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye 196 bin 216 lira idari para cezası verildiğini belirtti.

Ustaoğlu, "Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak koronavirüs salgınını o kadar az kayıpla atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan