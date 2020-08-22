Trabzon'da hafriyat kamyonu denize uçtu
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Trabzon'da hafriyat kamyonu denize uçtu

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize uçan hafriyat kamyonu yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, kayalıkların üzerindeki kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verildi.

Trabzon'da hafriyat kamyonu denize uçtu
22.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:13

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize uçan hafriyat kamyonu yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, kayalıkların üzerindeki kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verildi.

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden şoförü belirlenemeyen 06 ST 8627 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta önünde duran araca vurmamak için sağa manevra yaparak önce kaldırıma çıktı, ardından denize uçtu. Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken, denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağrıldı. Çekici kamyonu uzun süre bulunduğu yerde çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, uzun uğraşlar sonucu kamyon bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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