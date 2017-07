Trabzon'da Hafızlık İcazet Merasimi

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Allah'ın emri, mucizesi olan Kur'an-ı her yönüyle öğrenmek, öğretmek ve bu manada gayret sarf etmek için hiçbir engel bulunmadığını söyledi.



Şehirdeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 451 öğrenci için 19 Mayıs Spor Salonu'nda tören düzenlendi.



Yavuz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların milletin irade, feraset ve dik duruşu, konulara hakimiyeti ve benzeri bütün üstünlüklerin bir araya gelerek neticeye kavuşması ile bertaraf edildiğini söyledi.



Türkiye'de geçmişten itibaren yaşanan çeşitli sıkıntılara dikkati çeken Yavuz, bir dönem Kur'an eğitiminin önüne geçilmek istendiğini, bunun için türlü entrikalar ortaya konulduğunu belirtti.



Yavuz, Türkiye'de şu anda milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi noktasında hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Her bir Müslüman'a görev düşüyor. Allah'ın emri, mucizesi olan Kur'an-ı her yönüyle öğrenmek, öğretmek ve bu manada gayret sarf etmek için hiçbir engel yok. Onun için sorumluluk çok fazla." dedi.



Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin yıl dönümüne kısa bir süre kaldığını anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:



"Türkiye'de, millet üzerinde oynanan oyunlardan belkide en ağırı ve hain olanı bu. 15 Temmuz akşamı millet, dünyaya şunu ilan etti, 'biz milli birlik ve beraberliğimizle, dik duruşumuzla, dirayetimizle, ferasetimiz ve inancımızla size meydan okuyoruz. Bizim üzerimizde oynanan hiçbir oyuna müsaade etmeyiz.' İşte bunun gerçekleşmesini sağlayan milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızdır. Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, milletimize yani tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan inancına olan bağlılığımızdır. Bu da geçen yıl 15 Temmuz'da ortaya konulmuştur."



"FETÖ ile mücadele net bir şekilde devam etmektedir"



Yavuz, o gece bütün hain planların tersine çevrildiğini vurgulayarak, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) denilen Paralel Devlet Yapılanmasıyla mücadele o tarihte ortaya net şekilde konuldu ve net bir şekilde de devam etmektedir. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, bakanlarımızın, bütün siyasi ve mülki erkanın milletimizle birlikte ortaya koyduğu iradedir." diye konuştu.



Türkiye'de 35 yıldır terörle mücadelenin devam ettiğini aktaran Yavuz, bu mücadelede binlerce şehit verildiğini ve ülke ekonomisinin çok büyük kısmının da o mücadeleye harcandığını, halen daha harcanmaya devam edildiğini söyledi.



Yavuz, bu mücadeleye ek olarak bir de 15 Temmuz'da ortaya konulan sinsi yapılanma ile mücadeleye başlandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Etrafımız ateş çemberi Suriye, Kuzey Irak, İran... Dünyada büyük oyunlar planlanıyor ama karşısında bütün mazlum milletlerin başrol kaynağı Türkiye var. Bu gücümüzü, irademizi, duruşumuzu Kur'an'a, İslam'a ve milli değerlerimize, bağımsızlığımıza, vatan birliğimize olan inancımıza borçluyuz. Bunu sürekli yaşatmak zorundayız. İşin artık boş verecek yönü kalmadığını çok iyi bilmek durumundayız. Her zaman bilinçli, sorumlu ve duyarlı olmak durumundayız. Bunu da en iyi şekilde yaşatmak için gayret sarf ediliyor. İşte burada ortaya konulan bu sahne de bunu ispatlıyor."



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kur'an eğitimi konusunda geçmiş yıllardan gelen müthiş bir ortam bulunduğunu belirten Yavuz, gittikçe de bu ortamın gücünü ve faaliyetini artırdığını dile getirdi.



Yavuz, bu konuda Kur'an kurslarına gönül verenlere destek olduklarını ifade etti.



Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin büyük bölümünün misafir olduğunu belirten Yavuz, öğrencileri ve ailelerini kutladı, öğrencilerin yetişmesi noktasında emek sarf eden hocalara ve maddi destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.



Törende ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 451 öğrenciye Vali Yavuz ve protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.



Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Keramettin Demir ile davetliler katıldı.