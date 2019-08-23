Trabzon'da günlük kiralanan evlere denetim
Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklar Mahallesi'nde bulunan günübirlik evlerde denetim ve kontrol yapıldı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, kayıt dışı 5 kişi tespit edildi.
Tespit edilen şahıslarla ilgili, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre gerekli idari işlemin, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapıldığı öğrenildi.