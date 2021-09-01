Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
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Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da güneşin doğuşunda spor yapan vatandaşlar ile balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu.

Trabzon'da güneşin doğuşunda spor yapan vatandaşlar ile balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu.

Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları'nın da bulunduğu bölgede Karadeniz'in mavi sularında güneşin doğuşuyla yaşanan görsel şölen, vatandaşları büyülüyor.

Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, güneşin doğuşuna tanıklık ediyor, spor yapıp, fotoğraf çekiyor.

Su ürünleri av yasağının bugün sona ermesiyle çok sayıda balıkçı teknesinin de sabah erken saatlerde denize açılarak balık avlaması, güneşin doğuşuyla güzel görüntü oluşturdu.

Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu
Gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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