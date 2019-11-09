Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Trabzon'da gümrük kaçağı 405 paket sigara ile 13 şişe içki ele geçirildi.

09.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:30
Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

'da gümrük kaçağı 405 paket sigara ile 13 şişe içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçesindeki uygulama noktasında araçlar denetlendi.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 405 paket sigara ile 13 şişe içki buldu.

Sigara ve içkilere el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et