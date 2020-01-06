Trabzon'da gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
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Trabzon'da gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Trabzon'da 66 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32
Trabzon'da gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

'da 66 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında sahil yolu güzergahında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yapılan aramalarda M.Ç isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 66 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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