Trabzon'da gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32

Trabzon'da 66 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında sahil yolu güzergahında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yapılan aramalarda M.Ç isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 66 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA