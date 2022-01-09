Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Haberler
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Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren alkol ve alkol ürünleri ile tütün ve tütün mamullerinin yakalanması amacıyla E.A'nın aracında arama yaptı.

Aramada, 50 gümrük kaçağı sigara, 1 litrelik şişeler içinde toplam 12 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli E.A gözaltına alındı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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