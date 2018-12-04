Trabzon'da Gönüller "Engel" Tanımadı

Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ortahisar İlçe Müftülüğü, İl Engelli Koordinatörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Lisansız İnsan Derneği tarafından program düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen "Gönüller Engel Tanımaz" isimli programda Konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından birisi toplumun her kesiminden vatandaşlara eşit bir şekilde hizmet etmektir." dedi.

Son yıllarda hükümetin yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını ifade eden Ustaoğlu, "Evlere ve odalara hapsolmuş, yataklara mahkum olmuş bir umut bekleyen binlerce engellimiz için yapılan yasal mevzuatla çok güzel hizmetler getirildi. Özellikle evde bakım, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim alanında yapılan çalışmalar bu alanda adeta binlerce yavrumuzun gözlerinin parlamasına ve ışıldamasına, ailelerin yüzlerinin gülmesine, neşelenmesine neden oldu." diye konuştu.

Konuşmasında zaman zaman duygusal anlar yaşan Ustaoğlu, kendisinin de engelli bir kardeşi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim de kardeşim engelli. Onun yüzü güldüğü sürece ben burada rahat ve huzurlu oluyorum. O neşeli olduğu sürece ben de işimde daha motive oluyorum, hayata daha iyi tutunuyorum. Çünkü onlar bizim Rabbimizin bize bir imtihanı olarak bize emanet ve onlara gözümüzün nuru gibi bakmamız gerekiyor. Bu anlamda çok şükür ülkemizde gurur duyacağımız çalışmalar oldu. İlimizde de bu anlamda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Zaman zaman vakit buldukça engellileri de ziyaret etmeye çalışıyorum."

"Engelliler için devrim diyebileceğimiz çalışmalar oldu"

Ustaoğlu, engellilere yönelik yapılan düzenlemelere de değinerek, "Hep şunu söylüyorum. Sosyal hizmet alanında özellikle engellilere yönelik yapılan çalışmalarda altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde son 15 yıl içerisinde devrim diyebileceğimiz çalışmalar oldu. Allah'a şükür yurt dışındaki imkanların daha fazlasını ülkemizde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da 2002 yılı öncesinde engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının yaptıkları yeniliklerle yasal düzenlemelerin yapıldığına değindi.

İl Müftüsü Osman Aydın ise müftülük olarak engelli bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından görme engelli Deniz Yılmaz'ın Braille alfabesiyle sunduğu programda görme engelliler ve işitme engelliler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Yusuf Şafak ise Türkçe mealini Braille alfabesi ile okudu.

İşitme engellilerin işaret diliyle söyledikleri ilahiler katılımcılardan beğeni alırken, program tiyatro gösterileriyle sona erdi.