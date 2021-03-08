Trabzon'da göçmen kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çekti
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Trabzon'da göçmen kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çekti

08.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:52
Trabzon'da göçmen kadınlar

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde oluşturulan Begüm Göçmen Kadın Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde oluşturulan Begüm Göçmen Kadın Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Komite, Dünya Kadınlar Günü için "Kadın Nefestir Nefesini Duy" sloganıyla çektiği klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Afganistan ve İran uyruklu kadın ve kız çocuklarının yer aldığı klipte, kadına yönelik şiddet, istismar, tecavüz ve erken yaşta evliliklerin önlenmesine dikkat çekildi.

Dernek Başkanı Muhammet Gül, AA muhabirine, kadınların önemini topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla klip hazırladıklarını söyledi.

Kadınları nefes ve hayat olarak nitelendiren Gül, "Son yıllarda kadınlara yönelik artan şiddet olayları bizleri derinden üzmektedir. Kliple beraber kadınlarımızın kendilerini değerli hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim kadınlara sahip çıktığını belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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