Trabzon'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişi yakalandı
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Trabzon'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişi yakalandı

Trabzon'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan İ.E. yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, 'güvenli çevre ve huzurlu toplum' anlayışını sürdürülebilir kılmak, yasa dışı göç faaliyetlerini engellemek amacıyla suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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Trabzon'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler
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