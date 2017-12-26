Trabzon'da Gıda Satış Noktalarında Denetim

Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, kentte yıl içinde gıda satış noktalarına gerçekleştirilen 13 bin 76 denetimde olumsuzluk tespit edilen 44 iş yerine 455 bin 403 lira idari ceza uygulandığını bildirdi.



Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, gıda kontrol ve denetim hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.



Ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, saklama-hazırlanma koşulları ve hijyen yönünden sıkı denetime tabi tutulduğuna dikkati çeken Gülbay, şöyle devam etti:



"İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Yem Şubesi Müdürlüğü'ne, Bakanlığımızın destekleriyle kontrol ve denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet daha tam donanımlı numune alma aracı satın alındı. İşletmelerden alınan numunelerin uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuvara nakledilmesinde tam donanımlı araçların sağladığı imkanlarla kontrol ve denetim hizmetleri daha etkin ve daha verimli şekilde sürdürülecek."



Gülbay, ilde 8 bin 88 gıda ve yem işletmesi bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bu iş yerlerine 83 gıda kontrol görevlisi ile 13 bin 76 denetim gerçekleştirildi. 2017 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde 6 bin 99 numune alındı. Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla 249 başvuru alındı. Bunlardan 7'sinin işlemleri devam ederken 242'si ise sonuçlandırıldı. Yıl içinde gıda satış noktalarına gerçekleştirdiğimiz 13 bin 76 denetimde olumsuzluk tespit ettiğimiz 44 iş yerine 455 bin 403 lira idari ceza uygulandı."