Trabzon'da Gıda Alanında 14 Bin 522 Denetim Yapıldı

Trabzon'da 2018 yılında gıda üretim ve satışı yapan yerlere 14 bin 522 denetim gerçekleştirildi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, il sınırlarında 8 bin 209 gıda ve yem işletmesi bulunduğunu belirtti.

İl ve ilçe müdürlüklerinde çalışan 86 gıda kontrol görevlisinin bu işletmelere 14 bin 522 denetim gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülbay, şöyle devam etti:

"2017 yılında 13 bin 645 denetim gerçekleştirilmişti. 2018 yılında yapılan denetimlerde ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. 2018 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde 6 bin 318 numune alındı. 6 bin 188 numune olumlu sonuçlanırken, 99 numunede ise olumsuzluk tespit edildi. 31 numuneye ait işlemler ise devam ediyor."

Gülbay, Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet Hattı'na 312 başvuru alındığını anlatarak, şunları kaydetti:

"293 başvuru incelenerek sonuçlandırıldı, 19 başvurunun işlemleri devam ediyor. Yapılan bütün bu faaliyetler sonucunda 100 gıda işletmesine 1 milyon 115 bin 485 lira idari para cezası uygulandı. 2019 yılında da tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak adına denetimlere devam edilecek."

Kaynak: AA