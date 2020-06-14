Trabzon'da gerçekleştirilen bilirkişi operasyonunda 10 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
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Trabzon'da gerçekleştirilen bilirkişi operasyonunda 10 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi

Trabzon'da, kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 10 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Trabzon'da gerçekleştirilen bilirkişi operasyonunda 10 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:25

Trabzon'da, kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 10 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği operasyonla 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de fotokopici olmak üzere 10 kişi gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldıkları mahkemede şahıslardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2'si tutuklanmıştı.

10 kişiye takipsizlik verildi

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve suç örgütü üyesi olmak" suçlamalarından haklarında soruşturma başlatılan 10 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı "takipsizlik" kararı verdi. Kararın ardından dosya, disiplin yönünden bilirkişiler hakkında karar vermek üzere Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

Trabzon'da, yaklaşık 6 aydır hizmet veren Bilirkişilik Bölge Kurulunun başkanlık görevini Ali Osman Taşkın yürütüyor. Trabzon ile birlikte Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerindeki dosyaları da inceleme yetkisine sahip olan kurul, başkanla dahil 6 üyeden oluşuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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