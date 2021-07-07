Trabzon'da gençlerin kurslara katılımını sağlamak için muhtarlarla çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da gençlerin kurslara katılımını sağlamak için muhtarlarla çalışma başlatıldı

Trabzon'da gençlerin kurslara katılımını sağlamak için muhtarlarla çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, çocukların ve gençlerin düzenlenen kurslardan faydalanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, çocukların ve gençlerin düzenlenen kurslardan faydalanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, mahalle muhtarları ile işbirliği yapılarak gençleri teknolojik ve diğer bağımlılıktan uzaklaştırmak, hareketsiz yaşama son vermek ve çeşitli spor etkinlikleri ile kurslarla buluşturmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün, belirli aralıklarla mahalle muhtarları ile bir araya geldiği, kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aktardığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Öztürk, gençlerin modern tesislere gelmesinde muhtarların ön ayak olacağına işaret ederek, "Muhtarlarımız, mahallelerindeki insanların spor yapması, diğer etkinliklere katılması konusunda çok istekli, bu çok önemli. Biz onlara bakanlığımızın faaliyetlerini ve projelerimizi anlattık, onlar çocuk ve gençlerle bir araya gelip organize olmalarını sağlayarak modern tesislerimize gelmelerine ön ayak olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, muhtarlar ile yapılan görüşmelere Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Adnan Köseoğlu ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi'nin de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da gençlerin kurslara katılımını sağlamak için muhtarlarla çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:59:19. #1.15#

title