Trabzon'da geçen yıl 43 kilometre yeni orman yolu yapıldı

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünce ormancılık altyapı çalışmaları kapsamında geçen yıl 43 kilometre yeni orman yolu yapıldı.

Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, orman yangınlarına müdahale, ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, kaçakçılıkla mücadele ve koruma, rekreasyon, erozyon kontrolü ve toprak muhafaza gibi çeşitli çalışmalar kapsamında orman yolları yaptıklarını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planında Türkiye'nin orman yol ağı miktarının yaklaşık 300 bin kilometre olarak belirlendiğini kaydeden Ayvaz, "Bugüne kadar köy yollarıyla birlikte 260 bin kilometresi yapıldı. Eğer ormanların fonksiyonlarında bir değişiklik olmazsa Türkiye'de 40 bin kilometrelik orman yol ağına daha ihtiyaç olduğu görülmektedir." dedi.

Ayvaz, Orman Genel Müdürlüğünün özellikle doğanın korunması noktasında en üstün gayretle orman yollarını yapmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İşletme Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında 43 kilometre yeni orman yolu, 20 kilometre traktör yolu, 27 kilometre üst yapı, 15,5 kilometre büyük onarım, 15 kilometre sanat yapısı ve 6 yol şebeke planı yapımı programı gerçekleştirildi. Ayrıca 375 kilometre orman yollarının tamir ve bakım çalışmaları yapıldıktan sonra sosyal ormancılık faaliyetleri, belediye ve mahalle yollarının bakım onarımına da katkı sağlandı."

Ayvaz, orman yollarının sadece orman ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için değil, yöre halkının köy, yayla, mezra ve tarım alanlarına ulaşımı noktasında da kullanıldığına da dikkati çekerek, "Planlama yaparken köy, yayla ve mezra yerleşim yerleri de planlanarak yol inşaatları yapılmaktadır. Ormanda yapılacak gençleştirme çalışmaları, ağaçlandırma, yangına müdahale, orman işletmeciliği açısından orman yollarının belli bir standartta yapılması önemlidir. Yolları yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşların yararlanabilmesi açısından da bu yolları en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk