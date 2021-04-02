Trabzon'da Gazipaşa Caddesi bir ay trafiğe kapatılacak

Trabzon'da altyapı çalışmaları nedeniyle Gazipaşa Caddesi'nin bir ay süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Trabzon'da altyapı çalışmaları nedeniyle Gazipaşa Caddesi'nin bir ay süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Gazipaşa Caddesi'nin 3 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında bir ay süreyle trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, bu caddeye alternatif olarak İskele Caddesi'nin yarından itibaren ters yönlü olarak trafiğe açılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş Caddesi'nin ise 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'ten itibaren trafiğe açılacağı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk