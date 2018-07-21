Trabzon'da Gasp İddiası
Trabzon'da, 75 yaşındaki kadının kolundaki bilezikleri gasbettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da, 75 yaşındaki kadının kolundaki bilezikleri gasbettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Beşirli Mahallesi'nde yalnız yaşayan kadının evine giren U.K. ve E.K, silahla tehdit ettikleri kadının kolundaki bilezikleri gasbetti.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin Çarşıbaşı ilçesinde olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan U.K. ve E.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.