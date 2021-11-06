Trabzon'da galibiyet sevinci - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da galibiyet sevinci

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzon'da galibiyet sevinci

Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kent Meydanı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, zaman zaman yolu trafiğe kapattılar.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla, şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen'den tarihi iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı

Rıdvan Dilmen'den tarihi iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı

 Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

 Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title