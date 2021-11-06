Trabzon'da galibiyet sevinci
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kent Meydanı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, zaman zaman yolu trafiğe kapattılar.
Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla, şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri
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