Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı
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Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

14.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:38
Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor'da yüzler gülüyor.

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Kentte yayınlanan gazeteler, Yunan futbolcu  Anastasios Bakasetas'a övgüler yağdırdı.

Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi. Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan 3.5 milyon Euro karşılığında bordo-mavili takıma imza atan Bakasetas'a övgüler yağdı.

Karadeniz Gazetesi, "Elin Oğlu Değil, Evin Oğlu",  "Yenilmez Armada", "parasını çıkartıyor", "Erik Dalı gevrektir", "Trabzonspor'un genetiğinde zirve var", Günebakış Gazetesi, "Bakasetas atıyor, Trabzon zirveye koşuyor", "Önüne çıkanı yıkıp geçen Trabzonspor'un son kurbanı Gaziantep oldu", "TSunami", Aka Gazetesi, "Çilingir kilidi açtı, Fırtına zirveye uçtu", "Sol ayağını kullanmaya başlamadı daha", Avcı hesap kapatıyor", Kuzey ekspres Gazetesi ise, "Zirvede olmak Trabzonspor'un genetiğinde var", "Süper seri", "Evlat" başlıklarını kullandı.


- Trabzon
Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı
Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı
Trabzon'da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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