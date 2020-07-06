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Trabzon'da galibiyet coşkusu

Trabzon'da galibiyet coşkusu Trabzonspor'un, Süper Ligin 30'ncu haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.

Trabzon'da galibiyet coşkusu
06.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 01:38

Trabzon'da galibiyet coşkusu

Trabzonspor'un, Süper Ligin 30'ncu haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.

- Başartrabzon

Kaynak: DHA

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