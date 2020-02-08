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Trabzon'da futbola kar engeli

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle profesyonel futbol liglerinde bir maç ertelendi, bir maç da yarıda kaldı.

08.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:46
Trabzon'da futbola kar engeli

'da saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerinde bir maç ertelendi, bir maç da yarıda kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı ertelendi.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nın saha zemininde yapılan kar temizleme çalışmaları hava şartları nedeniyle olumlu sonuç vermedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma ileri bir tarihte oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yomraspor ile Serik Belediyespor takımları arasında Yomra İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayan 1. Grup 22. hafta karşılaşması ise 15. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Bu karşılaşma, hava ve saha koşulları uygun olması durumunda yarın aynı saatte, yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edecek.

Kaynak: AA
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