Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı
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Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.

04.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:57
Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı

'da ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.


Bayanlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu bayan ise sınır dışı edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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