Trabzon'da fuhuşa geçit yok Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler sonucu fuhuşla mücadele kapsamında 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili de 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı.

Öte yandan polis ekipleri yılbaşından bugüne kadar yaptıkları denetimlerde fuhuşla mücadele kapsamında toplam 93 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken bunların bazıları sınır dışı edildiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA