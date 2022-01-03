Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Haberler
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Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, kentte fuhuş yapmak amacıyla bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadını, Ortahisar ilçesindeki bir evde yakaladı.

Fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kadınların gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ve Akçaabat'ta düzenlenen operasyonda Y.B ve İ.B.K'de 12,05 gram metamfetamin, 9,34 esrar, 1 adet sentetik ecza ile cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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