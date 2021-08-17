Trabzon'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Otel sahibi ve çalışanı hakkında ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay