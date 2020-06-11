Trabzon'da fuhuş operasyonu
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 iş yerine 60 ile 90 arasında kapatma cezası verildi.
11.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:38
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 iş yerine 60 ile 90 arasında kapatma cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 2 otel, 1 apart ve 1 ikamete, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan 60 ile 90 gün arasında kapatma cezası uygulandı.
Kaynak: AA